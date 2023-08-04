وزارة الرياضة تعلن استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي المقبل

أعلنت وزارة الرياضة استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2023-2024، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، اليوم الجمعة.
وكشفت الوزارة أن استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2023-2024 ستشمل تطوير المبادرات الـ6 الأساسية، هي:
تطوير الأندية إداريًّا من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين، وتطبيق عدد من المعايير لضمان استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه.
زيادة عدد الألعاب والمنافسات وبرامج تطوير الفئات السنية؛ إذ تم تخصيص مبلغ 474.5 مليون ريال لمبادرة نظام النقاط الموحد للألعاب المختلفة.
دعم الأندية لتعزيز الاستقرار المالي لها؛ إذ يصل الدعم المباشر لأندية دوري روشن وأندية دوري يلو وأندية الدرجة الثانية إلى 1.113 مليون ريال.
تحفيز الأندية على زيادة أعداد الجماهير في المباريات، وزيادة التفاعل مع المشجعين، من خلال إطلاق مبادرة الحضور الجماهيري بآلية جـديدة، وبميزانية تقدر بـ30 مليون ريال سعودي.
تطوير منشآت الأندية وتحسينها لتحسين تجربة الجمهور؛ إذ تم تخصيص 160 مليون ريال لتنفيذ مشاريع عدة في مبادرة تطوير المنشآت.
تشجيع الأندية على التحول الرقمي بهدف مركزية البيانات عبر منصة مخصصة لمبادرة الحوكمة، إضافة إلى نظام تخطيط الموارد المؤسسية. وهناك 6 مشاريع سيتم تنفيذها من خلال مبادرة التحول الرقمي.
وكشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة خلال مؤتمر القطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الجمعة في مدينة الطائف، عن أن 9 أندية نالت شهادة الكفاءة المالية حتى الآن بعد نجاحها في تحقيق المعايير والاشتراطات المطلوبة، هي: النصر، الاتحاد، الشباب، الهلال، الباطن، الخليج، أبها، التعاون والفيحاء.
أما الأندية التي لم تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية فهي: الأهلي، الطائي، الرياض، الحزم، ضمك، الاتفاق، الأخدود، الوحدة والفتح.
يُشار إلى أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تشترط الحصول على الشهادة للسماح لأي نادٍ بتسجيل اللاعبين؛ إذ تهدف لائحة الكفاءة المالية إلى ضمان استقرار الأندية ونموها، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، وتنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية.