وزارة الرياضة تعلن استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي المقبل

وكشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة خلال مؤتمر القطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الجمعة في مدينة الطائف، عن أن 9 أندية نالت شهادة الكفاءة المالية حتى الآن بعد نجاحها في تحقيق المعايير والاشتراطات المطلوبة، هي: النصر، الاتحاد، الشباب، الهلال، الباطن، الخليج، أبها، التعاون والفيحاء.