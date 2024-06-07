تحتضنها جدة.. لاعبون دوليون يشيدون بتنظيم السعودية بطولة العالم للبلياردو "9 كرات"

أشاد عدد من النجوم المشاركين في بطولة العالم للبلياردو "9 كرات"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو "9 كرات"، على الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، بحسن التنظيم والضيافة.
وأعرب المصنف الأول عالميًّا وحامل اللقب، الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز، عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في البطولة مجددًا، وقال: "لقد كان شعورًا مذهلاً عندما وصلت إلى هذه الصالة، وأبهرتني التجهيزات التي تمت، والتحضير لاستضافة هذا الحدث هنا في السعودية، وشعرت بسعادة كبيرة وأنا أشارك في أكبر بطولة في عالم رياضة البلياردو مع هذه الأجواء المفعمة بالحماس".
فيما أكد المصنف الثالث عالميًّا وبطل العالم 2022، الأمريكي شين فان بوينينغ، أن هذه النسخة من البطولة الكبرى في عالم البلياردو تعد أفضل نسخة شارك بها في مسيرته، وقال: "لم يسبق أن عشت تجربة مماثلة من قبل في منافسات البلياردو العالمية. أشعر بسعادة غامرة لحصولي على فرصة اللعب هنا، وأتمنى أن أستمر في المشاركة في هذه البطولة لفترة طويلة. من الرائع أن نرى بطولة كبرى للبلياردو على أرض السعودية كغيرها من الألعاب الأخرى. ومن جهتي فأنا مستمتع بكل وقتي من خلال التعرف على ثقافة وحضارة السعودية وتقاليدها، وأشكرهم على حُسن الاستقبال والضيافة".
من جانبه، قال المصنف الخامس عالميًّا البطل السابق لبطولة أمريكا المفتوحة وقائد فريق أوروبا، الفائز بكأس موسكوني 2023 البريطاني إجيسون شو: "خلال الخمسة عشر عامًا الماضية أقيمت بطولات البلياردو في أماكن محددة من أوروبا، مع بعض البطولات التي تم استضافتها في آسيا، أما الآن فإن إقامة بطولة في المملكة العربية السعودية تمثل نقلة نوعية مذهلة، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في تطور رياضة البلياردو على مستوى عالمي، كما فعلت السعودية في رياضات أخرى".
كما تحدث اللاعب السوري محمد صوفي، وصيف بطل العالم 2023، عن البطولة قائلاً: "تمثل استضافة السعودية هذه البطولة فرصة مثالية للاعبين السعوديين، وللعرب؛ لإظهار قدراتهم على المنافسة مع أفضل لاعبي العالم، والوصول إلى أعلى المستويات. وأنا سعيد للغاية بالمشاركة فيها. ومن خلال ما شاهدته من استعدادات وتجهيزات أعتقد أن هذه النسخة هي أفضل نسخة حضرت بها خلال مسيرتي الرياضية لاعبًا في رياضة البلياردو".