تحتضنها جدة.. لاعبون دوليون يشيدون بتنظيم السعودية بطولة العالم للبلياردو "9 كرات"

فيما أكد المصنف الثالث عالميًّا وبطل العالم 2022، الأمريكي شين فان بوينينغ، أن هذه النسخة من البطولة الكبرى في عالم البلياردو تعد أفضل نسخة شارك بها في مسيرته، وقال: "لم يسبق أن عشت تجربة مماثلة من قبل في منافسات البلياردو العالمية. أشعر بسعادة غامرة لحصولي على فرصة اللعب هنا، وأتمنى أن أستمر في المشاركة في هذه البطولة لفترة طويلة. من الرائع أن نرى بطولة كبرى للبلياردو على أرض السعودية كغيرها من الألعاب الأخرى. ومن جهتي فأنا مستمتع بكل وقتي من خلال التعرف على ثقافة وحضارة السعودية وتقاليدها، وأشكرهم على حُسن الاستقبال والضيافة".