في صالة الاتحاد السعودي.. اختتام الجولة الفضية في المبارزة

تُوّج أبطال الجولة الفضية من بطولة المملكة للمبارزة، تحت 11 عامًا للرجال، التي اختُتمت اليوم السبت، في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.. وتَوج محمد بو علي، نائب رئيس الاتحاد، الفائزين في البطولة، بعد أن حقق رضا كشكش (الهدى) ذهبية سلاح الشيش، ونال بتال الحازمي (عكاظ) الفضية، وأحرز أحمد الحارثي (الأهلي)، وعبدالله هزازي (النهضة) البرونزية.
وسيطر لاعبو الهدى على الميداليات الثلاث في سلاح السايبر، بعد أن أحرز محمد آل عباس، الميدالية الذهبية، وظفِر حيدر آل وحيد بالفضية؛ فيما ذهبت البرونزية للحسين التاروتي (الهدى) ومحمد العبيد (الاتحاد).
وانتزع ياسين الداوود (الهدى) ذهبية سلاح ألابيه، ونال ياسين وائل (الثقبة) الفضية، وحصد عبدالله آل حجيري (الهدى)، وكريم صقير (الباحة) البرونزية.