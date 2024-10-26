في صالة الاتحاد السعودي.. اختتام الجولة الفضية في المبارزة

تُوّج أبطال الجولة الفضية من بطولة المملكة للمبارزة، تحت 11 عامًا للرجال، التي اختُتمت اليوم السبت، في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.. وتَوج محمد بو علي، نائب رئيس الاتحاد، الفائزين في البطولة، بعد أن حقق رضا كشكش (الهدى) ذهبية سلاح الشيش، ونال بتال الحازمي (عكاظ) الفضية، وأحرز أحمد الحارثي (الأهلي)، وعبدالله هزازي (النهضة) البرونزية.