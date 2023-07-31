دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.. الأخدود يضم لاعب برشلونة "أليكس كولادو"

أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى مصاف دوري روشن السعودي للمحترفين عن ضم متوسط ميدان نادي برشلونة أليكس كولادو قادمًا من ريال بيتيس دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونشر النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب مع نادي برشلونة أتبعها بتغريدة قال فيها :" أليكس كولادو أخدودي".
من جانب آخر قال نادي ريال بيتيس الإسباني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سيلعب أليكس كولادو الموسم المقبل مع الأخدود السعودي".
وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في الانتقالات بدوره :" أليكس كولادو يترك ريال بيتيس بعد صفقة وقعت الأسبوع الماضي من أجل الانضمام إلى نادي الأخدود السعودي على سبيل الإعارة العام المقبل .. تم إبرام الاتفاق اليوم".
يُشار إلى أن كولادو تدرج في فرق الشباب بنادي برشلونة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2022 وشارك مع النادي الكتالوني فقط في مباراتين ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.
وكان كولادو قد تمت إعارته إلى نادي غرناطة في يناير 2022 لمدة 6 أشهر قبل أن تم إعارته مرة أخرى إلى إلتشي قبل بداية موسم 2022-2023.