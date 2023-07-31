دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.. الأخدود يضم لاعب برشلونة "أليكس كولادو"

يُشار إلى أن كولادو تدرج في فرق الشباب بنادي برشلونة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2022 وشارك مع النادي الكتالوني فقط في مباراتين ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.