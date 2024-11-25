فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه الدوري.. تعرف على التفاصيل

عقد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري في العاصمة الرياض، بحضور الخبراء الدوليين المرشحين من الفيفا، و ممثلي وزارة الرياضة، ودارة الملك عبدالعزيز، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

و استعرض فريق عمل المشروع النتائج التي توصل لها في المرحلة الخامسة وشملت عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - والممتدة من عام 1982- 2005.

بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 81% حتى الآن، تم خلاله توثيق 103 أعوام من تاريخ كرة القدم السعودية، وناقش ممثلو الأندية، أعضاء فريق عمل المشروع بعد استعراض نتائج المرحلة الخامسة.

واستعرض الخبراء الدوليون المرشحون من الاتحاد الدولي لكرة القـدم منهجية التعامل مع مسابقات الأندية بالمقارنة مع 7 دول هي: "البرازيـل، المغرب، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، مصر".

وصادق ممثلو الأنديـة أعضاء الجمعيـة العموميـة بالإجماع على نتائج المرحلة الخامسة من المشروع، وعلى منهجية ومعايير التعامل مع مسابقات الأندية.

وأكد فريق عمل المشروع أن العمل مستمر على بقية مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه، حيث يعقد الاجتماع الدوري التالي في يناير المقبل، وذلك حسب الجدول الزمني لاجتماعات الأندية مع فريق عمل المشروع.

أوضح أعضاء فريق العمل استعدادهم لعقد اجتماعات مع ممثلـي الأندية لاستيضاح بعض الأمـور بهدف تحقيق مستهدفات المشروع.