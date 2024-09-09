نائب أمير تبوك يتسلَّم "شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024"

ونوه نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالسعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، معربًا عن سعادته بوصول شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 لمنطقة تبوك، ومؤكدًا أن ذلك يُعدُّ من العناية بالألعاب عامة، وبخاصة ما كان منها شاملاً كدورة الألعاب السعودية.