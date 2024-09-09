نائب أمير تبوك يتسلَّم "شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024"

نيابة عن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تسلم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، في مقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار الجولة الترويجية للشعلة لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني.
ونوه نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالسعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، معربًا عن سعادته بوصول شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 لمنطقة تبوك، ومؤكدًا أن ذلك يُعدُّ من العناية بالألعاب عامة، وبخاصة ما كان منها شاملاً كدورة الألعاب السعودية.
وتسلَّم نائب أمير منطقة تبوك شعلة الدورة من الأديب المهندس محمد فرج العطوي، عضو النادي الأدبي وجمعية الثقافة وجمعية تراحم بالمنطقة سابقًا.
وتناوب على حمل الشعلة في الإمارة لاعبة القوى أثير دغريري الحاصلة على كأس بطولة السعودية لألعاب القوى 2021، كما حققت ثلاث ميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات على مستوى المملكة 2024، والحاصلة على جائزة ملهم 2022.
وبدأت جولة الشعلة في منطقة تبوك بزيارة جامعة فهد بن سلطان في أجواء احتفالية، وحمل الشعلة مدرب المبارزة بالسيف ماجد عايد المطيري المدير الفني للمنتخب السعودي من 2018 حتى الآن في سلاح المبارزة ومدرب لأبطال العرب والخليج، وكذلك نسرين السيد من منسوبي جامعة فهد بن سلطان.