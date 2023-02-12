بعد تحقيقه وصافة كأس العالم.. رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجاز الهلال السعودي

وأضاف: لا شك عندي في أن هذه النتائج تعتبر مؤشرًا لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.