"المسحل": "جيرارد" لا يتقاضى 7.5 ملايين يورو وقيمة صفقاتنا الصيفية تقارب 150 مليونًا

وقال "المسحل" في تصريحات عبر برنامج "برا الـ18" على "SSC": "إن عمل المدرب جيرارد مرضي، وهدفنا هذا الموسم؛ أن نكون متواجدين بالمراكز الست الأولى، ونسير حسب استراتيجية واضحة، وجميع صفقات الاتفاق كانت من هذه الطرق التي اتبعناها، عبر لجنة الاستقطاب ولجنة الاستدامة المالية".