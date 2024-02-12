"المسحل": "جيرارد" لا يتقاضى 7.5 ملايين يورو وقيمة صفقاتنا الصيفية تقارب 150 مليونًا
أكد "حاتم المسحل" رئيس لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق، أن طموحات الفريق لا حدود لها؛ مؤكدًا أنهم بحاجة لعمل تراكمي للوصول إلى المنافسة.
وقال "المسحل" في تصريحات عبر برنامج "برا الـ18" على "SSC": "إن عمل المدرب جيرارد مرضي، وهدفنا هذا الموسم؛ أن نكون متواجدين بالمراكز الست الأولى، ونسير حسب استراتيجية واضحة، وجميع صفقات الاتفاق كانت من هذه الطرق التي اتبعناها، عبر لجنة الاستقطاب ولجنة الاستدامة المالية".
وصرّح المسحل: "اقتربت قيمة صفقات الاتفاق بالسوق الصيفي الماضي من 150 مليون ريال، فاوضنا ليفربول لوقت طويل للتعاقد مع جوردان هندرسون، وغير صحيح أن جيرارد يتقاضى 7.5 ملايين يورو، المبلغ الذي يتقاضاه جيرارد لا يقترب حتى من نصف المبلغ المتداول".
واستطرد مدير الكرة بالاتفاق: "جميع اللاعبين الذين غادروا الفريق لم يكونوا يلعبون بشكل أساسي، عدا الكويكبي؛ ولهذا السبب اضطر النادي لخروجهم، واستطعنا التعاقد مع ميدران وفوفانا وإيكامبي من عائد بيع هندرسون.
وأكد أنه لم يصلهم أي شيء بخصوص إيقاف علي هزازي لاعب الفريق، ويمارس تمارينه ويلعب المباريات بشكل طبيعي".