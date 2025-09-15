الليلة على ملعب المملكة أرينا.. الهلال بعاملي الأرض والجمهور يدشن الآسيوية أمام الدحيل القطري

يستضيف فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة 9:15، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة القارية.
يدخل الهلال اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، باحثاً عن انتصاره الأول في البطولة ومصالحة جماهيره بعد تعادله الأخير أمام القادسية 2-2 في دوري روشن للمحترفين. كما يسعى مدربه الإيطالي إنزاغي لتحقيق أول انتصار له "آسيوياً" مع الفريق، مستفيداً من دعم عدد من المحترفين الأجانب الذين يخوضون أول مشاركة لهم في البطولة، أبرزهم نونيز وثيو.
في المقابل، يأمل الدحيل الخروج بنتيجة إيجابية ولو بنقطة التعادل، خاصة أن المباراة تُقام خارج أرضه. ويحتل الفريق المركز السابع في دوري نجوم قطر، ما يجعل الخسارة أمام الهلال عاملاً يزيد من غضب جماهيره.