الليلة على ملعب المملكة أرينا.. الهلال بعاملي الأرض والجمهور يدشن الآسيوية أمام الدحيل القطري

يدخل الهلال اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، باحثاً عن انتصاره الأول في البطولة ومصالحة جماهيره بعد تعادله الأخير أمام القادسية 2-2 في دوري روشن للمحترفين. كما يسعى مدربه الإيطالي إنزاغي لتحقيق أول انتصار له "آسيوياً" مع الفريق، مستفيداً من دعم عدد من المحترفين الأجانب الذين يخوضون أول مشاركة لهم في البطولة، أبرزهم نونيز وثيو.