تمارين جري ولياقة تجهز الهلال لانطلاق الموسم

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبًا اعتياديًا في مقر النادي؛ وذلك تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023، حيث تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية .