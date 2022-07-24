تمارين جري ولياقة تجهز الهلال لانطلاق الموسم

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبًا اعتياديًا في مقر النادي؛ وذلك تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023، حيث تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية .
اشتمل المران على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، والجري حول الملعب على سرعات مختلفة، تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة .
وشارك المحترف البرازيلي "ميشايل ديلغادو" بتدريبات الجماعية للفريق، عقب وصوله أمس السبت إلى الرياض.
وبدأ لاعبو الهلال اليوم الأحد إجراء الفحوص الطبية الموسمية التي تستمر لمدة أربعة أيام؛ وذلك بعد تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات.
وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، وقدم مجلس الإدارة تعازيه للمحترف البرازيلي "مـيشايل ديلغادو" في وفاة جدته.
ويواصل الفريق يوم الغد تحضيراته؛ بفحوص طبية صباحًا، وتدريبات اعتيادية مساءً.