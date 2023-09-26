زوجة لاعب الهلال "روبن نيفيز": من الجيد أن أبناءنا في بلد مثل السعودية تمنحهم السلام

ونشرت زوجة نيفيز عبر موقع "انستغرام" فيديو قصيراً لبنتها وهي تقود الدراجة وكتبت عليها: "من الجيد أن نرى أبناءنا يكبرون هنا في مكان يمنحهم السلام والأمن، والحرية ،وفي مكان يمنحهم التعرف على أصدقاء من كل أنحاء العالم".