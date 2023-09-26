زوجة لاعب الهلال "روبن نيفيز": من الجيد أن أبناءنا في بلد مثل السعودية تمنحهم السلام

تحدثت زوجة البرتغالي "روبن نيفيز" لاعب الهلال عن العيش في المملكة العربية السعودية، وعن الحياة التي يعيشها أولادها في السعودية.
ونشرت زوجة نيفيز عبر موقع "انستغرام" فيديو قصيراً لبنتها وهي تقود الدراجة وكتبت عليها: "من الجيد أن نرى أبناءنا يكبرون هنا في مكان يمنحهم السلام والأمن، والحرية ،وفي مكان يمنحهم التعرف على أصدقاء من كل أنحاء العالم".
وكان روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عاماً، انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.