قامت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا في اجتماعها السادس الذي أقيم أمس بمدينة دبي الإماراتية، بتزكية وإجماع 15 دولة, تعيين رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، رئيسًا للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا للفترة المقبلة.
وعبرت المروعي عن اعتزازها وفخرها بثقة أعضاء الجمعية لتولي هذا المنصب، وقالت: "توافق الأعضاء بالإجماع وثقتهم في لتولي دفة الاتحاد الآسيوي لليوغا يُجسد المكانة الكبيرة للمملكة على الخارطة الآسيوية، في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي الذي شهد قفزات نوعية كبيرة وخطوات متسارعة في الفترة الأخيرة"، مثمنةً في هذا الصدد الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة ونتج عنه تبوأ العديد من الكوادر السعودية المناصب قاريًا ودوليًا.
وأكدت رئيس الاتحاد الآسيوي، أنها ستواصل العمل لتعزيز ونشر رياضة اليوغا في مختلف دول القارة وتكثيف إقامة البطولات في جميع مناطقها للوصول إلى الهدف الرئيس وهو التعريف بهذه الرياضة وتسهيل ممارستها لجميع الأعمار، منوهةً بدعم وتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ما كان له الأثر البالغ في تولي الرئاسة في القارة الآسيوية ومواصلة التواجد السعودي في مختلف المحافل.