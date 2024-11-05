"نوف المروعي" رئيسًا للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا للفترة المقبلة

وعبرت المروعي عن اعتزازها وفخرها بثقة أعضاء الجمعية لتولي هذا المنصب، وقالت: "توافق الأعضاء بالإجماع وثقتهم في لتولي دفة الاتحاد الآسيوي لليوغا يُجسد المكانة الكبيرة للمملكة على الخارطة الآسيوية، في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي الذي شهد قفزات نوعية كبيرة وخطوات متسارعة في الفترة الأخيرة"، مثمنةً في هذا الصدد الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة ونتج عنه تبوأ العديد من الكوادر السعودية المناصب قاريًا ودوليًا.