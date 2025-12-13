"هيليجرين" يتوّج باللقب.. والمغربي "بريسنو" يخطف الأنظار في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وكان الفائز البارز الآخر في منافسات اليوم هو الياباني كازوكي هيغا، الذي حسم لقب وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية. وسجَّل هيغا 68 ضربة لينهي البطولة في المركز السابع، ضامنًا بذلك التفوق بفارق مريح على الزيمبابوي سكوت فينسنت، صاحب المركز الثاني في القائمة. وجاء فينسنت في المركز الخامس عشر مكررًا بعد تسجيله 68 ضربة، حيث كان يتعيَّن عليه الفوز باللقب أو تحقيق المركز الثاني اليوم لانتزاع الصدارة من هيغا. وبذلك أصبح النجم الياباني أول لاعب من بلاده يتوَّج بلقب وسام الجدارة المرموق.