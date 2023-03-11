برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر حفل سباق "سباقات الخيل" على كأس المؤسس

ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.