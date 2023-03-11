برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر حفل سباق "سباقات الخيل" على كأس المؤسس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه - حفظه الله -، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - للخيل العربية، وكأس جياد الإنتاج المحلي الفئة الأولى.
ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.
بعد ذلك عُزف السلام الملكي، ثم استعراض بالخيل احتفاء بيوم العَلم.
عقب ذلك انطلق الشوط العاشر على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية، وحقق الفوز بالمركز الأول الجواد (عسفان الخالدية) لإسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وسلم الأمير فيصل بن بندر الكأس للأمير فهد بن خالد بن سلطان، والتُقطت الصور التذكارية.
بعد ذلك انطلق الشوط الحادي عشر على كأس الملك عبدالعزيز للفئة الأولى، وحقق الفوز بالمركز الأول الجواد (مدباس) لإسطبل أبناء محمد بن هادي بن خيوط.
وسلّم الأمير فيصل بن بندر الكأس للمدرب سعد بن خيوط، والتُقطت الصور التذكارية.
وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.