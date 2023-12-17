شاهد.. أجمل 3 أهداف من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة.