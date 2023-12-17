شاهد.. أجمل 3 أهداف من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن أجمل 3 أهداف الجولة الـ17، بالدوري السعودي بحسب اختيارات اللجنة الفنية.
واختارت اللجنة هدف السعودي سعود عبد الحميد لاعب الهلال أمام الوحدة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2/0).
وجاء أيضًا هدف البولندي كريتشوفياك، لاعب أبها في مباراة فريقه أمام الحزم في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (1/1).
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف الكاميروني كيفن نكودو لاعب ضمك أمام نظيره الرائد، ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (1/0).
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة.