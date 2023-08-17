لاعب النصر الكرواتي "بروزوفيتش" ضمن قائمة الأفضل.. من قبل «يويفا» لموسم 2022 - 2023

وجاء "بروزوفيتش" اللاعب السابق في انتر ميلان الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا 2023، في المركز الثامن بعد أن نال 20 صوتاً من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث «دوري الأبطال، يوروبا ليج، كونفرنس ليج»، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء «يويفا»، إضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين.