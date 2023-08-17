لاعب النصر الكرواتي "بروزوفيتش" ضمن قائمة الأفضل.. من قبل «يويفا» لموسم 2022 - 2023

تم اختيار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم ضمن قائمة مكونة من 10 لاعباً لنيل جائزة أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي «يويفا» لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير، الخميس.
وجاء "بروزوفيتش" اللاعب السابق في انتر ميلان الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا 2023، في المركز الثامن بعد أن نال 20 صوتاً من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث «دوري الأبطال، يوروبا ليج، كونفرنس ليج»، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء «يويفا»، إضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين.
وتفوق بروزوفيتش بـ6 أصوات على الإنجليزي ديكلان رايس نجم ويست هام بطل دوري المؤتمر الأوروبي المنضم حديثاً إلى صفوف أرسنال في صفقة قياسية بلغت قيمتها 137 ميلون دولار، كما حقق نجم النصر أصواتاً أعلى من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون السابق وأبرز صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحل الأرجنتيني ماك أليستر في المركز العاشر بـ12 صوتاً، وجاء الإسباني خوسيس نافاس نجم إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في المركز الـ11 بـ6 أصوات.
وانحصر التنافس على جائزة أفضل لاعب بين ثلاثة لاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنروجي إرلينج هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين.
ومن المقرر أن يكشف عن الفائز بالجائزة في 31 أغسطس الجاري في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.