نخبة آسيا 2025: الدحيل القطري يزيح الأهلي السعودي من الصدارة

فرض فريق الدحيل القطري الأول لكرة القدم التعادل الإيجابي 2/2 أمام ضيفه الأهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لحساب مجموعة الغرب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الإماراتي عمر العلي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف للدحيل، حيث افتتح الفريق القطري التسجيل أولاً عبر إيدميلسون في الدقيقة 25 بعد أن استفاد من كرة مرتدة من القائم الأهلاوي. وعدل الأهلي النتيجة عن طريق ماتيوس في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية رائعة، قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 مستغلاً خطأ حارس الدحيل بوركي.
وفي الشوط الثاني، تمكن كريستوف بياتيك من تسجيل هدف التعادل للدحيل برأسية خدعت حارس الأهلي ميندي في الدقيقة 48. وأضاع إيفان توني فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86، ليكتفي الفريقان بالتعادل.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما بقي الدحيل في المركز التاسع بنقطة وحيدة.