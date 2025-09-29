نخبة آسيا 2025: الدحيل القطري يزيح الأهلي السعودي من الصدارة

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف للدحيل، حيث افتتح الفريق القطري التسجيل أولاً عبر إيدميلسون في الدقيقة 25 بعد أن استفاد من كرة مرتدة من القائم الأهلاوي. وعدل الأهلي النتيجة عن طريق ماتيوس في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية رائعة، قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 مستغلاً خطأ حارس الدحيل بوركي.