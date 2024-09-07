في العاصمة السعودية "الرياض".. الإنجليزي "ترامب" بطلاً لبطولة الماسترز السعودية للسنوكر

توج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ الدكتور ناصر الشمري، اللاعب الإنجليزي جود ترامب بكأس بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، بعد فوزه في المباراة النهائية على الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم ثلاث مرات سابقة، أمس السبت، بعد مواجهة ماراثونية استمرت لمدة 9 ساعات، خاض فيها النجمان 19 شوطًا.
وكانت البداية لمصلحة الويلزي ويليامز الذي تفوق في الشوط الأول، قبل أن يتمكّن الإنجليزي ترامب من الفوز في 4 أشواط متتالية، حيث تناوب النجمان العالميان في الفوز بالأشواط حتى أصبحت النتيجة 6-4، بعد أن قدم ويليامز أداءً قويًا نجح به في تحقيق 3 انتصارات متتالية تقدم بها في مجموع النتائج، ليعود ترامب من خلال فوزه بالشوطين اللاحقين، وهو ما استطاع ويليامز أن يقوم به أيضًا ويقترب من اللقب.
واستمر اللاعبان في تقديم مستوى مميز في الشوطين الأخيرين، حيث عادل الإنجليزي كفة النتيجة بفوز مستحق في الشوط ما قبل الأخير، في الوقت الذي كان فيه الويلزي متقدمًا في الشوط الأخير حتى اللحظات الأخيرة، التي تمكّن فيها ترامب من العودة وخطف الانتصار.
وقال ترامب عقب تتويجه باللقب: "لطالما اعتبرت مارك أحد أصعب اللاعبين الذين لعبت ضدهم، وكانت المباراة متقاربة جدًا، وفي بعض الأحيان شعرت بأني سأكون الفائز، وفي بعض اللحظات اعتقدت أنه سينجح في الفوز، لكني سعيد للغاية بالنتيجة النهائية.
وأضاف: "البطولة كانت استثنائية واستمتعت حقًا باللعب فيها والتنافس مع نخبة لاعبي العالم، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث المميز الذي أصبح من أهم بطولات الجولة العالمية للسنوكر، وأتطلع للنسخ المقبلة، ومشاهدة لعبة السنوكر وهي تزدهر في المملكة العربية السعودية".
يُذكر أن البطولة شهدت مشاركة 144 لاعبًا ولاعبة، تقدمهم أسطورة السنوكر وبطل العالم سبع مرات الإنجليزي؛ روني أوسوليفان ومواطناه؛ المصنف الأول عالميًا جود ترامب، وبطل العالم الحالي الإنجليزي، كايرن ويلسون، ومارك سيلبي وشون ميرفي، بالإضافة إلى المصنف الثاني الأيرلندي الشمالي مارك ألين، والأسكتلندي جون هيغينز، والويلزي مارك ويليامز، إلى جانب الصيني دينغ جون هوي. علاوة على مشاركة 7 من أبرز نجوم السنوكر السعوديين، وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبدالرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني.