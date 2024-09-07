في العاصمة السعودية "الرياض".. الإنجليزي "ترامب" بطلاً لبطولة الماسترز السعودية للسنوكر

وكانت البداية لمصلحة الويلزي ويليامز الذي تفوق في الشوط الأول، قبل أن يتمكّن الإنجليزي ترامب من الفوز في 4 أشواط متتالية، حيث تناوب النجمان العالميان في الفوز بالأشواط حتى أصبحت النتيجة 6-4، بعد أن قدم ويليامز أداءً قويًا نجح به في تحقيق 3 انتصارات متتالية تقدم بها في مجموع النتائج، ليعود ترامب من خلال فوزه بالشوطين اللاحقين، وهو ما استطاع ويليامز أن يقوم به أيضًا ويقترب من اللقب.