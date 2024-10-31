ارتبط اسمه بكبار الأندية السعودية.. جناح "ليفربول" يدخل دائرة اهتمام "توتنهام"

يسعى توتنهام الإنجليزي، للتعاقد مع الجناح الإيطالي "فيديريكو كييزا" لاعب ليفربول، الذي ارتبط اسمه بالدوري السعودي الصيف الماضي.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "أكرم كونور" المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين؛ فإن فيديريكو كييزا، أصبح خيارًا متاحًا لمسؤولي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وكان الجناح الإيطالي قد تلقى في الميركاتو الصيفي الماضي -بحسب عدد من التقارير- عرضًا ضخمًا من النادي الأهلي؛ ولكن اللاعب رفض العرض السعودي.
وأشار كونور -على حسابه الشخصي عبر منصة إكس- إلى أن هناك أيضًا عددًا من الأندية الأوروبية، أبدت اهتمامها باللاعب الإيطالي أبرزهم يوفنتوس وميلان ونابولي وبرشلونة.
وانضم كييزا البالغ من العمر 26، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في أغسطس الماضي، بعد تجربة له في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس الذي رحل عنه في يوليو 2022.
وسبق أن دخل النصر والاتحاد في منافسة مع أندية الدوري الإيطالي للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ لكن المفاوضات لم تكتمل.
ولم يشارك اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة في تشكيلة ليفربول بسبب الإصابة، كما ادعت عدد من التقارير أن اللاعب سيغادر النادي الإنجليزي في يناير المقبل.