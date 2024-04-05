مدرّبو الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي يواجهون الإعلام الأحد

وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.