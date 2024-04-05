مدرّبو الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي يواجهون الإعلام الأحد
يعقد مدربو الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لعام 2024 مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مواجهتَيْ دور نصف النهائي، والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.
وسيعقد المدربان "خورخي خيسوس" مدرب الهلال ،و"لويس كاسترو" مدرب النصر، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأحد السابع من أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات في استاد آل نهيان؛ للحديث عن مواجهة الفريقين في دور نصف النهائي.
وفي نفس اليوم سيعقد الأرجنتيني "مارسيلو غاياردو" مدرب الاتحاد، واليوناني "جورجيوس دونيس" مدرب الوحدة مؤتمرًا صحفيًّا في ذات القاعة لحديث عن أولى مواجهات دور نصف النهائي للمسابقة.
وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.
يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع اليوم الجمعة اتفاقية مع شركة الدرعية، يتمّ بموجبها اعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي لنسخة هذا العام من البطولة، والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.