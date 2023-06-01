عبدالرزاق حمدالله يثير الشكوك حول مستقبله مع الاتحاد

أثار المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد التكهنات حول مستقبله مع بطل دوري روشن في ظل الأنباء الواردة مع قدوم لاعبين عالميين إلى الفريق.
ونشر حمد الله تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها:" قد كان التحدي مجاوراً لي طيلة مسيرتي الكروية ولولاه ما كنت أنا هو أنا، والتحديات والصعوبات والعقبات أعشقها كعشقي لكرة القدم، نعم جئت لنادي الاتحاد النادي العريق من أجل شيء واحد فقط هو النجاح و الفوز بالألقاب الفردية و الجماعية وهذا ما كان الحمدلله".
وختم حمد الله تغريدته قائلاً: "أشكر الجماهير الكبيرة والإدارة والطاقم التقني واللاعبين على هذا الموسم الرائع، إلى التحدي الجديد إن شاء الله".