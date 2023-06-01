عبدالرزاق حمدالله يثير الشكوك حول مستقبله مع الاتحاد

ونشر حمد الله تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها:" قد كان التحدي مجاوراً لي طيلة مسيرتي الكروية ولولاه ما كنت أنا هو أنا، والتحديات والصعوبات والعقبات أعشقها كعشقي لكرة القدم، نعم جئت لنادي الاتحاد النادي العريق من أجل شيء واحد فقط هو النجاح و الفوز بالألقاب الفردية و الجماعية وهذا ما كان الحمدلله".