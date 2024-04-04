الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بأربعة لقاءات، حيث يجمع اللقاء الأول الاتحاد مع التعاون على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي في ثاني لقاءات اليوم الأول على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمك المستضيف مع النصر، ويستضيف الخليج في اللقاء الثالث الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام، وفي اللقاء الأخير من اليوم الأول يلتقي الوحدة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
وتستكمل لقاءات الجولة غدًا السبت بمواجهتين، حيث يستضيف فريق الطائي نظيره الشباب على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، وفي الوقت ذاته يستقبل الاتفاق فريق الرياض على ملعب النادي بالدمام.
وتختتم لقاءات الجولة يوم الأحد بإقامة ثلاثة لقاءات، حيث يلعب فريق أبها مع فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ويُقام اللقاء الثاني من الجولة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ويجمع فريق الفيحاء بفريق الأخدود، وفي اللقاء الأخير يستضيف الرائد على ملعب النادي ببريدة فريق الحزم.
يُذكر أن الهلال ما زال يتصدر جدول ترتيب الدوري بـ 74 نقطة، يتبعه النصر الوصيف بـ 62 نقطة، ثم الأهلي الثالث بـ51 نقطة، والاتحاد رابعًا بـ46 نقطة، والتعاون في المركز الخامس بالرصيد نفسه من النقاط.