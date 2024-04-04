الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بأربعة لقاءات، حيث يجمع اللقاء الأول الاتحاد مع التعاون على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي في ثاني لقاءات اليوم الأول على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمك المستضيف مع النصر، ويستضيف الخليج في اللقاء الثالث الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام، وفي اللقاء الأخير من اليوم الأول يلتقي الوحدة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.