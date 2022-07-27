النصر يوافق على إعارة خليل العبسي للطائي.. والأخير يتعاقد مع محمد يولا لثلاثة مواسم

وافقت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على إعارة اللاعب خليل العبسي لنادي الطائي لمدة موسم واحد حتى صيف 2023، لتدعيم صفوف الفريق في منافسات الموسم القادم.
كما أعلن نادي الطائي قبل قليل تعاقده مع المدافع محمد يولا (مواليد السعودية) حتى عام 2025، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ولعب محمد يولا مع فريقه أفوان الموسم الماضي 2021-2022 في الدوري الفرنسي الدرجة الخامسة، 19 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً.
ويحمل محمد يولا، الجنسيتين الغينية والسويدية، ويلعب في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، وسبق له اللعب في الدوري السويدي، وهو من مواليد السعودية بالعاصمة بالرياض.