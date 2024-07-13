بقيادة أمير ويلز.. "زيدان" يخطف لقب كأس البولو الخيرية الملكية

وجاء تتويج اتحاد البولو الأمريكي بعد تعادله مع فريق BP الماليزي بنتيجة 4/ 4 وتفوقه بفارق الأهداف في أشواط البطولة، وشارك مع الفريق الأمريكي إلى جانب الأمير ويليام، وزيدان في خط الهجوم، كل من آياوات رئيس شركة كنج باور ممثلاً لمملكة تايلاند، ومارك توملينسون ممثل المملكة المتحدة، وذلك بحضور خالد العجمي عضو مجلس الإدارة، وفيصل بن دويس الرئيسي التنفيذي.