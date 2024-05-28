الآسيوي يعتمد تطبيق تقنية الـ"VAR" في جميع مسابقات الأندية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجدداً عزمه على الحفاظ على أعلى معايير التحكيم من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكون من ثلاثة مستويات، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025.