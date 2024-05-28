الآسيوي يعتمد تطبيق تقنية الـ"VAR" في جميع مسابقات الأندية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجدداً عزمه على الحفاظ على أعلى معايير التحكيم من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكون من ثلاثة مستويات، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025.
وبما يتناسب مع وضع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد تنافس أفضل 24 فريقاً في القارة على المجد، سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد اعتباراً من مرحلة الدوري (دور المجموعات)، والتي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل.
في المقابل تشهد النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تنطلق في أكتوبر، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي والنهائي، بما يؤكد التزام الاتحاد بدعم وتطوير كرة القدم النسائية في القارة.
وفي ذات الوقت، سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا 2 اعتباراً من الأدوار الإقصائية، علماً بأن البطولة تضم 32 نادياً، وتنطلق المنافسة في شهر سبتمبر.
أما بالنسبة لدوري التحدي الآسيوي، والتي تضم 20 فريقاً، سيتم تفعيل هذه التكنولوجيا في المباراة النهائية في مايو 2025.
وفي إطار الجهود المبذولة لإبقاء حكام المباريات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اطلاع دائم بأحدث التطورات التكنولوجية في مجال التحكيم، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم دورة حكام الفيديو المساعدين في عام 2023.