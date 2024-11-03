أخضر الطائرة يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى بالبطولة العربية بتشكيلة قوية أمام الكويت

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة، غداً الاثنين، ثاني مبارياته في البطولة الـ 23 للرجال للمنتخبات العربية للكرة الطائرة التي تقام في مملكة البحرين حتى 11 من شهر نوفمبر الحالي عندما يواجه المنتخب الكويتي عند الساعة الـ 4 مساءً.