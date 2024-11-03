أخضر الطائرة يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى بالبطولة العربية بتشكيلة قوية أمام الكويت

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة، غداً الاثنين، ثاني مبارياته في البطولة الـ 23 للرجال للمنتخبات العربية للكرة الطائرة التي تقام في مملكة البحرين حتى 11 من شهر نوفمبر الحالي عندما يواجه المنتخب الكويتي عند الساعة الـ 4 مساءً.
ويتوقع أن يدخل المنتخب بتشكيلة مكونة من أسعد عزوز وحسن الوثلان وعبدالعزيز هارون وحسين المريط ومحمد عادل وموفق المطيري.
ويسعى الأخضر لتعويض خسارته أمام المنتخب القطري بعدما قدم مستوى جيداً في الشوط الأول الذي كسبه، وتغير مجرى المباراة بعد إصابة اللاعب وسام الجهني حيث لم يستطيع إكمال المباراة، وأجريت له أشعة أثبتت سلامة موضع الإصابة.
وتقام في نفس المجموعة مباراة تجمع قطر والأردن عند الساعة الـ 6.30 مساءً.