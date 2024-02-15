في افتتاح الجولة 20 من دوري روشن.. "الوقت القاتل" يحسم مواجهة أبها والتعاون بالتعادل الإيجابي

لحق فريقُ التعاون الأول لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام مستضيفه أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدف أبها جاء بالخطأ من مدافع التعاون "وليد الأحمد" في مرمى فريقه، برأسية استقرّت داخل الشباك في "3+90".
وعادل النتيجةَ للتعاون "أشرف المهديوي" بتسديدة رائعة في "90+6".
بتلك النتيجة بلغ التعاونُ النقطةَ 35 في المركز الرابع، فيما وصل أبها للنقطة 15 ولا زال في دائرة الخطر؛ حيث يقبع في المركز الـ17.