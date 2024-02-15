في افتتاح الجولة 20 من دوري روشن.. "الوقت القاتل" يحسم مواجهة أبها والتعاون بالتعادل الإيجابي

لحق فريقُ التعاون الأول لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام مستضيفه أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.