دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتغلّب على مضيفه برشلونة بثنائية

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى (6) نقاط بعد فوزه (4 - 0) في الجولة الأولى على أتالانتا الإيطالي، ويستعد لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثالثة يوم (21) أكتوبر الجاري، أما برشلونة فقد بقي رصيده عند (3) نقاط بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد (2 - 1) في الجولة الماضية، ويستضيف أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة.