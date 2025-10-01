دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتغلّب على مضيفه برشلونة بثنائية

تغلّب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة (2 - 1)، أمس الأربعاء، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح برشلونة التسجيل بهدف فيران توريس بعد مرور (19) دقيقة، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بهدف سيني مايولو في الدقيقة (38)، وفي الدقيقة (90) سجل المهاجم البرتغالي جونسالو راموس هدف باريس سان جيرمان الثاني.
وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى (6) نقاط بعد فوزه (4 - 0) في الجولة الأولى على أتالانتا الإيطالي، ويستعد لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثالثة يوم (21) أكتوبر الجاري، أما برشلونة فقد بقي رصيده عند (3) نقاط بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد (2 - 1) في الجولة الماضية، ويستضيف أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة.