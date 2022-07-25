بمشاركة المحترفين الأجانب الاتحاد يواصل استعداداته بالنمسا للموسم المقبل

وصل طارق حامد، محترف اتحاد جدة الجديد، مساء اليوم الاثنين، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن أمس الأحد، التعاقد مع طارق حامد، لمدة موسمين، قادمًا من نادي الزمالك المصري.
كما وصل رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي إلى مقـر معسكر الفريق الأول لكرة القـدم في النمسا للوقوف على سير التحضيرات.
وقد أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث واصل المدرب نونو سانتو التركيز على الجوانب اللياقية خلال برنامجه التدريبي.
وشارك اللاعبون عبدالرزاق حمدالله وأحمد حجازي ومارسيلو جروهي وبرونو هنريكي ورومارينهو دا سيلفا وايغور كورونادو في تدريبات الفترة المسائية بعد وصولهم إلى مقر المعسكر اليوم.
وتعاقد النادي مع مركز متخصص في عمل المسح والتحليل اللياقي للاعبين خلال فترة المعسكر؛ من أجل تقديم تقارير عن الاحتياج البدني لكل لاعب وللفريق بشكل عام.