سكوت براش بطلاً للجائزة الكبرى برعاية "كافد"

وانطلقت منافسات اليوم الثاني من الجولة الختامية بشوطي فئة النجمتين، حيث فاز بلقب الشوط الأول (السرعة ضد الزمن – 1.25 متر) الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي بزمن 57.22 ثانية، وحلّ ثانيًا الفارس السعودي مازن اليوسف بزمن 57.49 ثانية، وثالثًا الفارس الكويتي علي الخرافي بزمن 58.41 ثانية.