سكوت براش بطلاً للجائزة الكبرى برعاية "كافد"

خطف الفارس البريطاني سكوت براش لقب شوط الجائزة الكبرى برعاية مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، وذلك في اليوم الثاني من جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي 2025، حيث توّج الأبطال محمد بن تركي السديري الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي "كافد"، اليوم الجمعة.
ونجح الفارس البريطاني المصنّف الثالث عالميًا في خطف الشوط الرابع لفئة الخمس نجوم (ارتفاع 1.50 متر) بزمن بلغ 41.50 ثانية، فيما حلّ ثانيًا الفارس الألماني كريستيان كوكوك المصنّف الرابع عالميًا بزمن 41.51 ثانية، وجاء ثالثًا الفارس الألماني يانا فارجرز بزمن 42.28 ثانية.
كما تُوّج الفارس الهولندي مايكل فان دير فليوتن بلقب الشوط الثالث على كأس وزارة الرياضة (جولتان في جولة واحدة – 1.45 متر) بزمن بلغ 24.72 ثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس السعودي عبدالله الشربتلي بزمن 24.93 ثانية، وثالثًا الفارس السويدي هنريك فون إيكرمان بزمن 25.09 ثانية.
وانطلقت منافسات اليوم الثاني من الجولة الختامية بشوطي فئة النجمتين، حيث فاز بلقب الشوط الأول (السرعة ضد الزمن – 1.25 متر) الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي بزمن 57.22 ثانية، وحلّ ثانيًا الفارس السعودي مازن اليوسف بزمن 57.49 ثانية، وثالثًا الفارس الكويتي علي الخرافي بزمن 58.41 ثانية.
وفي الشوط الثاني (جولة وجولة تمايز – 1.45 متر)، تُوّج الفارس السعودي خالد المبطي بالمركز الأول بزمن 37.02 ثانية بدون أخطاء، وجاء ثانيًا الفارس المصري مصطفى سيد بزمن 42.20 ثانية بدون أخطاء، وثالثًا الشيخ علي بن خالد آل ثاني من قطر بزمن 37.26 ثانية مع إسقاط حاجز.
وتُختتم غدًا السبت منافسات جولة الرياض الختامية للبطولة، والتي سيتم خلالها تحديد بطل جولة الرياض وبطل جميع الجولات على مستوى الفردي.