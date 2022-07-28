منتخبا المغرب وفلسطين يكملان عقد المتأهلين إلى دور الثمانية

اختتمت اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام في الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، وأسفرت عن تأهل منتخبات السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين إلى الدور ربع النهائي.
وحقق منتخب المغرب فوزًا على منتخب فلسطين بهدف دون رد، في ختام مباريات المجموعة السادسة على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.
وسجل هدف منتخب المغرب اللاعب أنس ميموني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بينما حصل زميله رضا الركوعي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب المغرب لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع منتخب فلسطين الثاني بـ3 نقاط، يليهما المنتخب السوداني من دون رصيد.
وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الأولى، مع منتخبي الأردن واليمن من الثانية، ومنتخب الجزائر من الثالثة والمنتخب المصري من الرابعة، والمنتخب التونسي من المجموعة الخامسة، رفقة منتخبي المغرب وفلسطين من المجموعة السادسة والأخيرة.
وتُقام مباريات الدور ربع النهائي على مدار يوم الأحد المقبل.