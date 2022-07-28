منتخبا المغرب وفلسطين يكملان عقد المتأهلين إلى دور الثمانية

اختتمت اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام في الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، وأسفرت عن تأهل منتخبات السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين إلى الدور ربع النهائي.