وسط غيابات بالجملة.. "النصر" يختتم تحضيراته تأهباً لملاقاة ضمك

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية وتكتيكية قبل أن يختتم المدير الفني الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في مباراة الغد.