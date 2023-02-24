وسط غيابات بالجملة.. "النصر" يختتم تحضيراته تأهباً لملاقاة ضمك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره فريق ضمك غداً السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023م المسماة "جولة يوم التأسيس".
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية وتكتيكية قبل أن يختتم المدير الفني الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في مباراة الغد.
وفور نهاية الحصة التدريبية توجهت بعثة فريق النصر نحو مطار الملك خالد بالرياض؛ تأهباً للمغادرة إلى مدينة أبها؛ استعداداً لمواجهة ضمك.
ويواجه الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر غيابات بالجملة في تشكيلة الفريق التي ستواجه ضمك مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسيغيب عن المواجهة كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الفريق لإصابته في العضلة الخلفية والأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ نتيجة قطع في الرباط التصالبي الأمامي للركبة اليسرى، والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس؛ لتعرضه لإصابة في وتر العضلة الخلفية.
ويحل "النصر" في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 40 نقطة بفارق نقطة فقط عن اتحاد جدة المتصدر.