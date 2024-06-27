5 منتخبات عربية تحاصر كوريا وواحد منها على الأقل إلى نهائيات كأس العالم 2026

حملت نتائج قرعة الدور الثالث، الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تُقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، مفاجآت متنوعة، من أغربها محاصرة 5 منتخبات عربية لـ"الشمشون" الآسيوي كوريا الجنوبية.
وصاغت القرعة قائمة المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات كوريا الجنوبية والكويت والعراق وفلسطين والأردن وسلطنة عمان.
وستشهد لقاءات هذه المجموعة تحديًا من نوع آخر يتمثل في مواجهات الجيران حدوديًا العراق والكويت وأيضًا الأردن وفلسطين، كما سيضمن منتخب عربي واحد على الأقل، منذ الآن، ترشحه رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون الدخول في الحسابات المعقدة التي تتمثل في التأهل للدور الرابع للتنافس على مقعدين متبقيين من أصل 8 أو نصف مقعد يخوضه منتخب مع عالمي آخر.