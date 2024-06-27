5 منتخبات عربية تحاصر كوريا وواحد منها على الأقل إلى نهائيات كأس العالم 2026

وستشهد لقاءات هذه المجموعة تحديًا من نوع آخر يتمثل في مواجهات الجيران حدوديًا العراق والكويت وأيضًا الأردن وفلسطين، كما سيضمن منتخب عربي واحد على الأقل، منذ الآن، ترشحه رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون الدخول في الحسابات المعقدة التي تتمثل في التأهل للدور الرابع للتنافس على مقعدين متبقيين من أصل 8 أو نصف مقعد يخوضه منتخب مع عالمي آخر.