كأس الدرعية للسوبر السعودي: الهلال يُقصي الأهلي ويتأهل للمباراة النهائية

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم للمباراة النهائية بكأس الدرعية للسوبر السعودي؛ وذلك عقب تغلُّبه على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الدور نصف النهائي بفوز الهلال بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .
هدفا المباراة سجلهما اللاعب روبرتو فيرمينو في الدقيقة الـ66 للأهلي قبل أن يتعادل للهلال ميتروفيتش في الدقيقة الـ90 من عُمر المباراة.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وتعملق الحارس المغربي ياسين بونو، وطار بفريقه الهلال للمباراة النهائية.
وينتظر نادي الهلال الفائز من مباراة النصر والتعاون، التي ستُقام مساء غد الأربعاء لتحديد الطرف الثاني في مباراة النهائي.