كأس الدرعية للسوبر السعودي: الهلال يُقصي الأهلي ويتأهل للمباراة النهائية

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم للمباراة النهائية بكأس الدرعية للسوبر السعودي؛ وذلك عقب تغلُّبه على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.