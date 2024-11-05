نهائيات رابطة محترفات التنس: "جوف" تعبر إلى دور الأربعة.. والكندية والنيوزيلندية تحققان الفوز الثاني تواليًا

وعبَّرت النيوزيلندية إيرين روتليف عن سعادتها بتحقيق الفوز الثاني تواليًا قائلة: "لا شك أن الفوز على جاسمين وسارة يُعدُّ تحديًا كبيرًا، وجزءًا مهمًّا لرفع وتيرة الأداء، خاصة أنهما تعتمدان أسلوب الإرسال ثم التقدم إلى الشبكة؛ ما يمنحهما القوة والأفضلية في المباريات. كما أننا سعيدتان بهذا الفوز، ونتمنى أن نواصل بالشغف نفسه".