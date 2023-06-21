تقارير: الهلال يضع اللمسات الأخيرة على صفقة كوليبالي

من جانبها، ذكرت صحيفة "تلغراف" أن نادي الهلال السعودي يخطط للإعلان عن صفقتي تعاقد مع لاعبين أجنبيين من الطراز الأول، حيث بات قريباً من الإعلان الرسمي لصفقة السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.