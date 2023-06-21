تقارير: الهلال يضع اللمسات الأخيرة على صفقة كوليبالي

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن الهلال توصل لاتفاق شفهي مع كوليبالي قائد منتخب السنغال و نادي تشيلسي الإنجليزي.
وأشار خبير سوق الانتقالات أن الاتفاق بين الهلال وتشيلسي في مراحله النهائية ويتم تجهيز الوثائق في لندن بين وكيل اللاعب فالي رمضان ونادي الهلال وتنص الموافقة على البنود الشخصية وعقد لمدة (3 سنوات).
من جانبها، ذكرت صحيفة "تلغراف" أن نادي الهلال السعودي يخطط للإعلان عن صفقتي تعاقد مع لاعبين أجنبيين من الطراز الأول، حيث بات قريباً من الإعلان الرسمي لصفقة السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.
وبحسب الصحافي الإنجليزي مات، فإن نادي الهلال سيعلن الصفقة خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن قيمة الصفقة ستكون 81 مليون ريال وستشكل إضافة كبيرة للدوري السعودي الذي يستمر في جذب اللاعبين في مختلف المراكز.
وستكون صفقة كوليبالي في حال إتمامها ثانية صفقات الهلال السعودي هذا الصيف، بعد إتمام صفقة متوسط ميدان وولفرهامبتون الإنجليزي الدولي البرتغالي روبن نيفيز، التي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن.