بعد 20 عامًا.. كأس العالم لكرة القدم تعود إلى آسيا: نجوم تألقوا تعرف عليهم

إلهان منسيز "تركيا"

كان صعود تركيا للفوز بالميدالية البرونزية إحدى القصص الخيالية لمونديال عام 2002، ثلاثة من لاعبيهم؛ تم اختيار حارس المرمى روشتو ريسبر والمدافع ألباي أوزالان والمهاجم حسن ساس ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، بينما سجل هاكان شوكور أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، لكن الجناح إلهان مانسيز صاحب أكثر إرث لا يُنسى للمنتخب التركي في البطولة.

عند وصوله إلى مونديال كوريا الجنوبية/ اليابان باعتباره غير معروف فعليًّا خارج وطنه، دخل لاعب بشيكتاش آنذاك كبديل ليحدث تأثيرًا عميقًا، وسجل الهدف الذهبي الذي سمح لتركيا بهزيمة السنغال في ربع النهائي، لقد كان الهدف الذهبي الأخير في تاريخ المسابقة قبل التخلي عن تلك القاعدة.

وبينما أضاف مانسيز هدفين آخرين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كوريا الجنوبية ليحرز أول ميدالية لتركيا حتى الآن والوحيدة لهم بتاريخ كأس العالم، فقد كاد مانسيز من لعبة جميلة جريئة أن يضع الكرة في مرمى المنتخب البرازيلي في قبل النهائي، وأن يدخل تاريخ كأس العالم كلحظة عبقرية تعيش طويلًا في أذهان المتابعين.