"معركة العمالقة".. الرياض تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية في أكتوبر القادم

تستضيف المملكة، يوم السبت 19 أكتوبر 2024 الحدث الأبرز في الفنون القتالية المختلطة نزال (معركة العمالقة)، والذي سيجمع حامل اللقب البرازيلي رينان فيريرا ومنافسه الكاميروني فرانسيس نغانو، على لقب بطولة (PFL) للوزن الثقيل، وذلك في قاعة ميادين بالعاصمة الرياض، بإشراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة بالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية (PFL).
وتفصيلاً، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن المؤتمر الصحفي المصاحب للإعلان عن هذا الحدث، حيث تحدث بطل الفنون القتالية المختلطة، البطل الكاميروني فرانسيس نغانو عن مشاركته بقوله: "أنا سعيد بالعودة إلى المملكة العربية السعودية والتواجد في مدينة الرياض التي لها مكانة خاصة في قلبي، لقد رحب بي الجمهور السعودي بحماس في المرة الماضية، لذلك أنا أتطلع لتقديم مستوى مميز أمامهم وكسب هذا النزال الكبير".
وقال بطل الوزن الثقيل الحالي في رابطة (PFL) رينان فيريرا :"متحمس جداً للتواجد في المملكة لأول مرة، وأريد أن أكون جزءاً من تطور هذه الرياضة هناك، من خلال مشاركتي في هذه المباراة التي بالتأكيد سأبذل فيها كل طاقتي لتحقيق انتصار تاريخي يضاف لنجاحاتي السابقة".
ويسبق إقامة هذه المواجهة نزال آخر متميز، على لقب بطولة العالم لوزن الريشة للنساء، والذي ستواجه فيه بطلة العالم البرازيلية كريس سيبورغ، ومواطنتها البطلة لاريسا باتشيكو، في لقاء آخر منتظر سيشهد تنافساً مثيراً بين البطلتين.
يشار إلى أنَّ هذا الحدث يُعد امتداداً لجملة الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة، مما يؤكد مكانة المملكة الكبرى كوجهة مفضلة للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب ومنها الفنون القتالية، وبما يتماشى مع الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030 بتعزيز ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمع حيويٍّ وأبطال متميزين.