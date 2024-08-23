"معركة العمالقة".. الرياض تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية في أكتوبر القادم

وتفصيلاً، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن المؤتمر الصحفي المصاحب للإعلان عن هذا الحدث، حيث تحدث بطل الفنون القتالية المختلطة، البطل الكاميروني فرانسيس نغانو عن مشاركته بقوله: "أنا سعيد بالعودة إلى المملكة العربية السعودية والتواجد في مدينة الرياض التي لها مكانة خاصة في قلبي، لقد رحب بي الجمهور السعودي بحماس في المرة الماضية، لذلك أنا أتطلع لتقديم مستوى مميز أمامهم وكسب هذا النزال الكبير".