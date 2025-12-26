أبرز محطات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا
أثبتت الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 (منطقة الغرب) أنها جولة حافلة بالإثارة والندية، علماً بأن المنافسة سوف تستأنف مجدداً في شباط/فبراير 2026.
مواجهات محتدمة في الأفق
انضم تراكتور والأهلي السعودي إلى الهلال والوحدة في تأكيد حجز بطاقاتهم إلى دور الـ16، ليبقى التنافس مفتوحاً على أربع بطاقات فقط.
ويُعد نادي ناساف الأوزبكي الفريق الوحيد الذي خرج من سباق التأهل، فيما يُتوقع أن تشهد جولتا شباط/فبراير مواجهات قوية، مع سعي الفرق الطامحة إلى تثبيت أقدامها في الأدوار الإقصائية.
هل يمكن إيقاف الهلال؟
قدّم الشارقة مجهوداً كبيراً، لكنه اضطر في نهاية المطاف إلى تجرّع الخسارة أمام الهلال، الذي حقق فوزه السادس توالياً. وحسم هدف مالكوم في الدقيقة 81 نتيجة المواجهة، إلا أن النتيجة لا تعكس بصورة عادلة حجم السيطرة الهلالية.
واستحوذ الهلال على ما يقارب 62 في المئة من الكرة، وسدّد 23 كرة، منها سبع تسديدات بين الخشبات الثلاث، ليتجدد التساؤل عمّا إذا كان بالإمكان إيقافه، ليس فقط عن إنهاء مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة، بل أيضاً عن التتويج بالكأس الغالية في نيسان/أبريل.
أندية قطر تحت المجهر
سجّل السد أول فوز له في مشواره، فيما أنهى الغرافة سلسلة من ثلاث خسارات متتالية بتغلبه على الوحدة، في حين تلقى الدحيل صدمة متأخرة أمام تراكتور، لتبقى آمال الأندية القطرية الثلاثة معلّقة بخيط رفيع.
ويحتل الدحيل المركز السابع في جدول الترتيب، يليه الغرافة في المركز التاسع، ثم السد في المركز العاشر، وسط تطلعات جماهيرهم لرؤية انتفاضة حقيقية مع عودة المنافسات في شباط/فبراير.