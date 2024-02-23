أخضر الصالات يستضيف منتخب طاجيكستان ودياً استعداداً لكأس آسيا

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، نظيره منتخب طاجيكستان وديًا، وذلك على صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في محافظة جدة، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.