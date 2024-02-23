أخضر الصالات يستضيف منتخب طاجيكستان ودياً استعداداً لكأس آسيا

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، نظيره منتخب طاجيكستان وديًا، وذلك على صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في محافظة جدة، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.
واستدعى الجهاز الفني لـ"أخضر الصالات" بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، 17 لاعبًا لخوض المباراتين الوديتين وهم: حمود الدهان ومحمد عبدالمحسن ومهدي الحرقان ونواف العروان وعبدالإله العتيبي ومحسن فقيهي وعبدالله مغربي وعبدالله العقيلي ونايف غفيري ومعاذ العسيري وإيهاب أحمد وفهد الرديني وناصر الحارثي وفرحان الأسمري وصالح القرني وفهد الجهني وعبدالله الدوسري.
يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند في الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل، قد أوقعت "اخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.