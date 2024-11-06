بعد تألقه في مباراة العين وتسجيل هدفه الـ 908.. صحيفة فرنسية تشيد بـ"رونالدو"

سلَّطت صحيفة ليكيب الفرنسية، الضوء على أبرز أرقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مع النصر بعد فوز الفريق، أمس، في منافسات دوري أبطال آسيا.
وحقّق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو؛ فوزاً كبيراً على العين الإماراتي بنتيجة (5 / 1) في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب الأول بارك.
وقالت "ليكيب" الفرنسية: "كريستيانو رونالدو يسجّل مرة أخرى مع النصر في دوري أبطال آسيا ويقود فريقه للفوز على العين".
وأضافت الصحيفة: "النصر السعودي سحق فريق العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا (5 / 1)، أمس الثلاثاء، بفضل تألق كريستيانو رونالدو وهدفه رقم 908 في مسيرته.
واستطردت: "يبلغ كريستيانو رونالدو من العمر 39 عاماً، وهو لا يزال في حالة جيدة، فقد سجّل المهاجم البرتغالي في مرمى حامل اللقب العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا الهدف رقم 908 في مسيرته.
وسجل رونالدو هذا الموسم 12 هدفاً، وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة مع فريق النصر، وصفوف المنتخب البرتغالي معاً.
وأكّدت الصحيفة أنه بفضل هذا الفوز، لا يزال النصر دون هزيمة هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، بعد مرور أربع جولات من عمر المسابقة.