بعد تألقه في مباراة العين وتسجيل هدفه الـ 908.. صحيفة فرنسية تشيد بـ"رونالدو"

واستطردت: "يبلغ كريستيانو رونالدو من العمر 39 عاماً، وهو لا يزال في حالة جيدة، فقد سجّل المهاجم البرتغالي في مرمى حامل اللقب العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا الهدف رقم 908 في مسيرته.