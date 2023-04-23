بعد فوزه في جولة أبوظبي.. العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

وتابع: "كانت الجولة الأولى بالنسبة لنا شاقة، ولم نتفوق في رالي داكار هذا العام، ولكن وفقنا الله في الجولة الثانية، وفزنا بلقب رالي أبوظبي، وبحمد الله أصبحت السعودي الأول الذي يفوز بالفئة الأعلى للسيارات، فخور لكوني أمثّل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، معنوياتنا عالية جدًا ومتحمسون للغاية لهذه الجولة، ونطمح في الفوز بالرالي المكسيكي".