بعد فوزه في جولة أبوظبي.. العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

يتأهب البطل العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي للمشاركة في رالي سونورا المكسيكي، ثالث جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الـW2RC، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها البطولة إلى قارة أمريكا الشمالية لخوض نسختها الأولى في المكسيك، بعد جولة رالي داكار وجولة أبو ظبي الذي فاز فيها "الراجحي".
وسيخوض "يزيد" مغامرة فريدة وعلى أراضٍ ومساراتٍ جديدة كليًا في الفترة ما بين 22 إلى 28 من شهر أبريل الجاري في ولاية سونورا الواقعة شمال غرب المكسيك (ثاني أكبر ولاية في المكسيك) على متن سيارته الـ"تويوتا هايلوكس" المحضرة من فريق "إفردرايف".
ورالي سونورا ليس جديدًا في عالم الراليات الصحراوية، فلطالما كان طريقًا ممهدًا للعديد من السائقين والدراجين الموجودين في أمريكا الشمالية منذ عام 2015، إلا أنها ستكون المرة الأولى لمعظم المشاركين في بطولة العالم، مع عدم امتلاك "خبرة سابقة" لمنحهم الثقة ومعرفة تضاريس الأرض.
ويتكون رالي سونورا الذي سينطلق من مدينة إرموسيو من 5 مراحل؛ تتقدمها مرحلة تأهيلية بمسافة 10 كيلومترات، بعدها ينتقل الرالي إلى غرب الولاية، ثم نحو الشمال بامتداد الخط الساحلي باتجاه مدينة سان لويس حيث سينتهي الرالي.
وتتميز مسارات الرالي بقساوتها وبصعوبة ملاحتها؛ حيث تمتلك تضاريس مماثلة لرالي كالمسارات الحصوية والرملية المفتوحة والكثبان العالية ولكن بنسبة قليلة.
وبعد جولتين من البطولة، يواصل سفير رياضة المحركات السعودية "الراجحي" الذي فاز بالجولة الأخيرة في أبوظبي في جمع النقاط المهمة؛ لكي يتمكن من الصعود إلى المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين، فهو يحلّ الآن في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، سائق فريق فورد التشيكي مارتن بروكوب.
وسيستعين البطل العالمي "الراجحي" الذي يُعتبر السعودي الوحيد المشارك برالي سونورا بخدمات ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، بعد أن حققا الفوز معًا في جولة أبوظبي الأخيرة.
جدير بالذكر أن "تيمو" واكب مسيرة البطل يزيد الراجحي في الراليات الصحراوية منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2019.
وأعرب البطل السعودي يزيد الراجحي عن استعداده للجولة الثالثة قائلًا: "مستعدون لخوض رالي سونورا، ستكون هذه التجربة جديدة علينا جميعًا كفريق، مسار جديد، وتضاريس جديدة وصعبة في الريف المكسيكي، وعلينا تجميع أكبر عدد من النقاط للوصول للمراكز المتقدمة، كما أجرينا التجارب التي تسبق السباق ونحن نشعر بالثقة ومعنوياتنا عالية".
وتابع: "كانت الجولة الأولى بالنسبة لنا شاقة، ولم نتفوق في رالي داكار هذا العام، ولكن وفقنا الله في الجولة الثانية، وفزنا بلقب رالي أبوظبي، وبحمد الله أصبحت السعودي الأول الذي يفوز بالفئة الأعلى للسيارات، فخور لكوني أمثّل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، معنوياتنا عالية جدًا ومتحمسون للغاية لهذه الجولة، ونطمح في الفوز بالرالي المكسيكي".
ووجّه "الراجحي" شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة "تويوتا" اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
من جانبه، أعرب مساعد "يزيد" الألماني "تيمو" عن استعداده للرالي قائلًا: "إنه رالي مهم لنا، وسنفعل ما بوسعنا لتحقيق نتائج رائعة من أجل نقاط البطولة، إنه لشعور رائع، قمنا بالتجارب على السيارة يوم أمس ونحن سعداء بالأداء الرائع".
وأضاف: "معظمنا جديدون هنا، ولا أحد يعرف نوعية التضاريس التي تنتظرنا، نتمنى أن يكون الحظ بجانبنا في المكسيك، وأن يجرى السباق في أتم حال من دون أي مشاكل".
معلومات عن رالي سونورا المكسيكي:
المرحلة الاستعراضية: km10
المرحلة الأولى: km 200
المرحلة الثانية: km 287
المرحلة الثالثة: km 347
المرحلة الرابعة: km 252
المرحلة الخامسة: km 153
مسافة المراحل الخاصة: km 1249
مسافة الرالي الكلية: 2091 km