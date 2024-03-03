الصيف المقبل.. ناديان سعوديان يستهدفان التعاقد مع لاعب برشلونة "غوندوغان"

تستهدف أندية دوري روشن للمحترفين التعاقد مع الألماني إيلكاي غوندوغان، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، بالموسم المقبل.
ووفقاً لصحيفة "futssballeuropa"، فإن هناك ناديين سعوديين يراقبان وضع غوندوغان الذي ينتهي عقده في يونيو 2025، كصفقة محتملة لضمّه بالصيف المقبل.
وشدّدت الصحيفة على أن مسؤولي برشلونة ليس لديهم أي خطط لبيع عقد اللاعب الألماني، لكنهم قد يغيّرون رأيهم في حال الحصول على عرضٍ مرتفعٍ لشراء عقده.
وكانت قد ذكرت تقارير في وقت سابق، أن ناديي الهلال والاتحاد حاولا التعاقد مع لاعب الوسط الألماني بالصيف الماضي، لكن اللاعب فضّل الاستمرار في اللعب بالدوري الأوروبي.
وانتقل إيلكاي غوندوغان (33 عاماً)، لصفوف برشلونة في يوليو الماضي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.