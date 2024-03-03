الصيف المقبل.. ناديان سعوديان يستهدفان التعاقد مع لاعب برشلونة "غوندوغان"

وكانت قد ذكرت تقارير في وقت سابق، أن ناديي الهلال والاتحاد حاولا التعاقد مع لاعب الوسط الألماني بالصيف الماضي، لكن اللاعب فضّل الاستمرار في اللعب بالدوري الأوروبي.