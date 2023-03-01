الاتحاد: "الشنقيطي" إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة الخليج

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يغادر اللاعب مهند الشنقيطي اليوم إلى دولة فنلندا، تمهيداً لإجراء عملية جراحية، وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية قطع في وتر العضلة الضامة في مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.