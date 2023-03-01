الاتحاد: "الشنقيطي" إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة الخليج

أعلن نادي الاتحاد عن مغادرة اللاعب مهند الشنقيطي إلى فنلندا تمهيداً لإجراء عملية جراحية بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يغادر اللاعب مهند الشنقيطي اليوم إلى دولة فنلندا، تمهيداً لإجراء عملية جراحية، وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية قطع في وتر العضلة الضامة في مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم الأربعاء تحضيراته لملاقاة الخليج، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
واشتمل المران الذي قاده المدرب البرتغالي نونو سانتو على تدريبات إحماء وجوانب فنية ولياقية وتكتيكية ولم يشارك اللاعب عبدالعزيز البيشي في التدريبات نظير تعرضه لوعكة صحية.