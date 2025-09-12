جوائز تفوق 50 مليون ريال.. نائب أمير مكة يتوّج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

وقد فازت بالشوط الأول المطية "سياف" فئة زمول عام لمالكها السعودي محمد جارالله المري، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما فازت بالشوط الثاني المطية "مبهوج" فئة زمول مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما حازت المطية "أريام" فئة حيل عام لمالكها القطري فاران عتيق المري على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية تبلغ مليون و500 ألف ريال وسيف، فيما تفوقت بالشوط الرابع المطية "نشبه" فئة حيل مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وظفرت بجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال وسيف.