مستثمرون: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" تشجِّع على الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

وعند سؤال مدير تطوير الأعمال في إحدى الشركات المستثمرة في الرياضات الإلكترونية علي العبد اللطيف عن كيفية استثمار المملكة للشباب في هذا المجال، وما القيمة المضافة التي من الممكن أن تنعكس على المملكة من جوانب سياحية، وتسويقية، ورياضية، وإعلامية، أجاب "بالنسبة للاستثمار في هذا المجال، فإن الرياضات الإلكترونية مثل باقي الرياضات،يمكن الاستفادة من ترويجها اقتصادياً من خلال التسويق لها، وتدريب اللاعبين المحترفين على أيدي متخصصين وضمن إدارة تهتم وتنظّم العمل وتوفر جهازاً طبياً ونفسياً".