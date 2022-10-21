سيدات "الأهلي" يحققن أول فوز في الدوري السعودي

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم دشن في 15 سبتمبر الماضي النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات بمشاركة 8 فرق وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقاً)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقاً)، اليمامة، الاتحاد (فريق نسور جدة سابقاً)، شعلة الشرقية، العاصفة (الشباب حالياً)، سما، ومراس (الأهلي حالياً)، حيث انطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر الجاري بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).