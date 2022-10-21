سيدات "الأهلي" يحققن أول فوز في الدوري السعودي

حقق فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات انتصاراً كبيراً على فريق سما بخمسة أهداف دون رد مساء اليوم الجمعة، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات لموسم 2022- 2023.
سجلت أهداف الأهلي بأقدام كل من عبلة سنوسي هدفين وياسمين الجميعي وتقية رشوان وملوك الهوساوي.
وأقيمت اليوم لحساب منافسات الجولة الثانية، 4 مباريات في الرياض وجدة والدمام.
فعلى ملعب نادي النهضة بالدمام تعادل الاتحاد مع مضيفه شعلة الشرقية بهدفين لكل منهما، سجل هدفي الاتحاد جوري طارق وبيان صدقة، أما هدفي شعلة الشرقية فقد سجلهما كل من سارة تورو ونسيمة جواد.
وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة النصر وضيفه الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، والتي أقيمت على ملعب نادي النصر.
تناوب على تسجيل أهداف فريق النصر كل من حصة العيسى هدفين، وسامية محسن، في حين سجل ثلاثية فريق الشباب اللاعبة نانسي تشاليان.
كما حسم التعادل السلبي مواجهة الهلال وضيفه فريق اليمامة، والتي احتضنها ملعب كلية العناية الطبية بالرياض.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم دشن في 15 سبتمبر الماضي النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات بمشاركة 8 فرق وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقاً)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقاً)، اليمامة، الاتحاد (فريق نسور جدة سابقاً)، شعلة الشرقية، العاصفة (الشباب حالياً)، سما، ومراس (الأهلي حالياً)، حيث انطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر الجاري بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).