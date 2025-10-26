استعدادًا لبطولة غرب آسيا.. "أخضر 16" يدشّن تدريباته في الأردن

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في العاصمة الأردنية عمّان، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، التي تستمر حتى 5 نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية بقيادة المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، حيث شملت التمارين تدريبات لياقية، أعقبها مران تكتيكي، واختتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب.
وضمّت قائمة المنتخب 23 لاعبًا، وهم:
مساعد الشمري، أحمد الصويلح، عبدالله الماس، عمار ميمني، عبدالرحمن المامي، علي اليحيى، نواف الهويري، جواد الهاشم، سلمان القحطاني، مروان اليامي، محمد الدريهم، عبدالله الباتلي، حسن العكروش، خالد شراحيلي، جواد الحبيب، راكان الأزوري، عايض الشاهين، علي المكي، يزن العبد رب النبي، علي عوض، أسامة الملفي، عبدالعزيز بن فارس، فيصل بيومي.
يُذكر أن قرعة البطولة وضعت "أخضر 16" في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق، لبنان، والكويت.