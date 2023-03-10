أخضر الشاطئية يلتقي نظيره الكويتي ودياً استعداداً لكأس آسيا

وأجرى لاعبو أخضر الشاطئية، اليوم (الجمعة)، تدريباتهم على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية، عقب ذلك تم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.