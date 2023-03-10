أخضر الشاطئية يلتقي نظيره الكويتي ودياً استعداداً لكأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا (السبت) بنظيره منتخب الكويت وديًا على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.
وأجرى لاعبو أخضر الشاطئية، اليوم (الجمعة)، تدريباتهم على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية، عقب ذلك تم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.