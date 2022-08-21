"فنربخشة" التركي يتواصل مع "الهلال" للتعاقد مع "موسى ماريغا"

وبحسب الصحيفة التركية فإن فنربخشة بدأ محادثاته مع الهلال للتوقيع مع ماريغا خلال فترة الانتقالات الحالية، كما يسعى لتقليل راتب اللاعب الذي يبلغ مع الهلال أكثر من 6 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت، حتى يستطيع إتمام الصفقة.