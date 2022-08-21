"فنربخشة" التركي يتواصل مع "الهلال" للتعاقد مع "موسى ماريغا"

كشفت صحيفة "fanatic" التركية عن أن إدارة نادي فنربخشة التركي قد تواصلت مع إدارة الهلال السعودي لمعرفة المبلغ المطلوب تقديمه للتعاقد مع المالي موسى ماريغا لاعب الفريق خلال الموسم الجديد.
وبحسب الصحيفة التركية فإن فنربخشة بدأ محادثاته مع الهلال للتوقيع مع ماريغا خلال فترة الانتقالات الحالية، كما يسعى لتقليل راتب اللاعب الذي يبلغ مع الهلال أكثر من 6 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت، حتى يستطيع إتمام الصفقة.
وكان الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين قد كشف بالأمس أن ناديي فنربخشة التركى، ووست هام الإنجليزي مهتمان بالتعاقد مع المالي موسى ماريغا لاعب نادي الهلال خلال الموسم الجديد.
وتعاقد نادي الهلال رسميًا مع ماريغا البالغ من العمر 31 عامًا، فى مايو 2021، قادمًا من نادى بورتو البرتغالي الذى لعب له لمدة 5 مواسم أعير خلالها لفيتوريا دي غيمارش البرتغالي لمدة موسم واحد.